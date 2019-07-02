مركز خدمة اللغة العربية ينظم مؤتمر اللغة العربية ويفتتح مركز الاستعراب في أذربيجان

باكو، 2 يوليو (أذرتاج).

ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالتعاون مع جامعة باكو أورو آسيا في أذربيجان مؤتمر " اللغة العربية في أذربيجان وآسيا الوسطى" مزامنة مع حفل افتتاح مركز الاستعراب في جامعة باكو أورو آسيا الذي يشرف عليه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، وذلك خلال الفترة من 11 - 12 يوليو المقبل.

وأكد الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن جهود المملكة في رعاية اللغة العربية ونشرها في العالم واسعة ومتنوعة، ويأتي افتتاح هذا المركز شاهداً إضافياً في هذا المجال، وذلك بعد أن قام المركز بتوقيع إطاره التأسيسي في وقت سابق من هذا العام بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في باكو الدكتور حمد بن خضير، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

وأشار الدكتور الوشمي إلى أن اللغة العربية تحظى بمكانة مميزة في أذربيجان ودول آسيا الوسطى في تاريخها وفي واقعها ومن هذه الأهمية سعى مركز خدمة اللغة العربية لتأسيس مركز الاستعراب ليكون جسراً من جسور التواصل بين العالم العربي وآسيا الوسطى، حيث يأتي هذا المؤتمر لإبراز اهتمام أذربيجان وآسيا الوسطى بتعلم العربية وتعليمها وتسليط الضوء على إسهاماتهم في البحث العلمي في علوم اللغة العربية وبناء الجسور الثقافية بين مثقفي تلك الدول.

وأضاف أن المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين في رحاب جامعة باكو أورو آسيا بمشاركة عدد من الباحثين من المملكة وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزباكستان وتركمانستان وطاجيكستان، يتناول عدداً من المحاور حول تاريخ اللغة العربية في آسيا الوسطى وواقعها ومستقبلها.