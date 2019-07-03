إدراج موقع الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا (مكسيك) في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

باكو، 3 يوليو (أذرتاج).

قرّرت لجنة التراث العالمي المجتمعة في باكو منذ 30 حزيران/يونيو إدراج موقع الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا (المكسيك) في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر وذلك جرّاء القلق حيال الانقراض الوشيك لحيوان الفاكيتا، وهو نوع من خنازير البحر التي يشتهر بها خليج كاليفورنيا، حسبما تفيد أذرتاج نقلا عن موقع اليونسكو على شبكة الإنترنت.

وقد بذلت المكسيك جهوداً ملموسة لحماية هذا النوع المهدد بالانقراض، إذ أنشأت منطقة محمية لتعيش فيها حيوانات الفاكيتا المتبقية، ودعت إلى استخدام معدات صيد بديلة عوضاً عن الشباك الخيشومية المسؤولة عن اختناق وموت العديد من الثدييات البحرية. لكن على الرغم من هذه التدابير، لم يتبقى حتى الآن إلا حوالي عشرة أنواع من حيوانات الفاكيتا (مقابل ما يقرب من 300 نوع كانت موجودة في عام 2005)، والتي تعد جزءاً من القيمة العالمية الاستثنائية التي يمتاز بها هذا الموقع. ويعود الانخفاض في أعداد حيوانات الفاكيتا إلى استخدام الشباك الخيشومية في الصيد غير المشروع لأسماك التوتوابا التي تشهد مشتقاتها تداولاً متزايداً على الصعيد الدولي.

ومن هذا المنطلق، شجّعت لجنة التراث المكسيك على تعزيز إجراءات الرصد التي تتخذها للحيلولة دون الانقراض الوشيك للفاكيتا ولضمان عدم استخدام الشباك الخيشومية في المنطقة التي تأوي الأعداد المتبقية من هذا النوع. ودعت اللجنة بلدان العبور وبلدان المقصد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بمثانة أسماك التوتوابا.

وتضم الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا، التي أدرجت في قائمة التراث العالمي في عام 2005، 244 جزيرة ومنطقة ساحلية في خليج كاليفورنيا شمال شرق المكسيك. ويعتبر خليج كاليفورنيا أو بحر كورتس وجزره مختبراً طبيعياً لإجراء البحوث المتعلقة بأنواع الكائنات الحية. ويعد الموقع أيضاً مسرحاً يضم تقريباً جميع العمليات الأقيانوغرافية الرئيسية التي تحدث في المحيطات على مستوى العالم، الأمر الذي يعطيه أهمية استثنائية لإجراء البحوث والدراسات فيه. ويتمتع الموقع بجمال طبيعي رائع ومناظر طبيعية خلابة من الجزر الوعرة المكونة من منحدرات عالية وشواطئ رملية، والتي تتناقض مع المناظر الطبيعية الصحراوية المتجسدة فيه والمياه الفيروزية المحيطة به. ويحتوي الموقع على 695 نوعاً من النباتات الوعائية، ويفوق هذا العدد أعداد هذا النوع من النباتات في أي موقع بحري وجزري آخر في قائمة التراث العالمي. ويضم الموقع عدداً استثنائياً من أنواع الأسماك: إذ يحتوي على 891 صنفاً، منها 90 نوعاً فريداً لا يعيش إلّا في هذا الموقع. ويعد الموقع إضافة إلى ذلك موطناً لقرابة 39 ٪ من إجمالي عدد أنواع الثدييات البحرية وثلث إجمالي عدد أنواع الحيتانيات في العالم، بما في ذلك الفاكيتا، التي ينفرد بها هذا الموقع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر تهدف إلى اطلاع المجتمع الدولي على التهديدات المحدقة بالصّفات التي أدت إلى إدراج موقع ما في قائمة التراث العالمي (ومنها مثلاً النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والانتشار العشوائي للمراكز الحضرية والسلب والنهب)، وكذلك تشجيع اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

تستمر أعمال الجلسة الثالثة والأربعين للجنة التراث العالمي حتى تاريخ 10 تموز/يوليو.