  مدينة فوزهو الصينية تستضيف أعمال لجنة التراث العالمي في جلستها القادمة لعام 2020

باكو، 10 يوليو (أذرتاج).

سوف تستضيف مدينة فوزهو الصينية، أعمال لجنة التراث العالمي في جلستها القادمة في عام 2020. وبهذا القرار، تكون لجنة التراث العالمي، المجتمعة في باكو منذ 30 حزيران/يونيو، قد اختتمت أعمال جلستها الثالثة والأربعين، أفادت أذرتاج نقلا عن اليونسكو.

وقد صدّقت لجنة التراث العالمي خلال هذه الجلسة على إدراج 29 موقعاً جديداً في قائمة التراث العالمي، موزعة على النحو التالي: موقع واحد في أفريقيا، وموقعان في الدول العربية، و 10 مواقع في آسيا/المحيط الهادئ، و 15 موقعاً في أوروبا/أمريكا الشمالية، و موقع واحد في أمريكا اللاتينية/ منطقة البحر الكاريبي.

وبذلك أصبح عدد المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي 1121 موقعاً في 167 دولة.

وقد صدّقت اللجنة أيضاً على سحب موقعي مصانع نترات الصوديوم في همبرستون وسانتا لاورا (شيلي)، وموقع مهد ولادة يسوع المسيح: كنيسة المهد وطريق الحجاج في بيت لحم (فلسطين) من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، في حين قرّرت إدراج موقع الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا (المكسيك) في هذه القائمة.

وذكّرت اللجنة خلال هذه الجلسة بقدرة التراث على توطيد روابط التعاون بين الدول، وذلك من خلال إدراج الموقع العابر للحدود لمنطقة التعدين في جبال الخام (وهو موقع مشترك بين ألمانيا وتشيكيا) وتعديل مساحة موقع التراث الطبيعي والثقافي في منطقة أوخريد (مقدونيا الشمالية) ليمتد إلى ألبانيا.

وكان للتعاون والوساطة في إطار قضايا التراث دور من اعتماد القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط بتوافق الآراء، لا سيما بفضل المناقشات البناءة مع الوفود المعنية، بما في ذلك وفود الأردن وفلسطين وإسرائيل.

وجرى إدراج العديد من المواقع الأثرية البارزة في قائمة التراث العالمي، بما في ذلك مدافن دلمون الأثرية (البحرين)، ومواقع صناعة تعدين الحديد القديمة في بوركينا فاسو، وموقع بابل الأثري الشهير(العراق) والذي كان مركزاً للإمبراطورية البابلية الحديثة، والذي تمثّل حدائقه المعلقة، التي تعدّ واحدة من عجائب الدنيا السبع، مصدر إلهام للعديد من أشكال الثقافة الفنية والشعبية والدينية في على مستوى العالم.

ويعدّ قرار إدراج موقع بابل، المرتبط باستثمارات كبيرة يقوم بها العراق، جزءاً من الجهود التي تبذلها اليونسكو من أجل إعادة إعمار البلاد، والتي تقودها تحت مظلة مبادرتها الرائدة "إحياء روح الموصل".

وجرى أيضاً إدراج مواقع تضطلع بدور هام في الحفاظ على التنوع البيولوجي على مستوى العالم، ومنها محمية الطيور المهاجرة على طول ساحل البحر الأصفر وخليج بوهاي الصيني (الصين) والأراضي والبحار الفرنسية الجنوبية (فرنسا) والتي تغطي مساحة قياسية تزيد عن 67 مليون هكتار وتضم واحدة من أكبر تجمعات الطيور الثدييات البحرية في العالم.

وأخيراً، يمثل إدراج مشهد بودج بيم الثقافي في (أستراليا) الواقع في منطقة شعوب الغونديجمارا الأصلية، وموقع الكتابة على الحجر (كندا) الذي يعدّ مقدساً لدى شعوب البلاك فوت، شهادةً على الإقرار بأهمية معارف الشعوب الأصلية، الضرورية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.

ولا بدّ من بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز قيمة التراث الأفريقي والحفاظ عليه، والتي لا يزال غائباً إلى حد كبير عن قائمة التراث. وقد جدّدت اليونسكو أيضاً دعوتها إلى عدم السماح لأية ظروف أن تسحب بنا بعيداً عن العمل بجديّة ونزاهة ومساءلة أثناء النظر في التعيينات، وذلك بغية الحفاظ على مصداقية الاتفاقية وضمان استمرارها في أداء رسالتها في المستقبل.

وفيما يلي قامة بأسماء المواقع الجديدة:

المواقع الطبيعية:

محميات الطيور المهاجرة على طول ساحل البحر الأصفر وحليج بوهاي الصيني (الصين)

غابات هيركانيا (جمهورية إيران الإسلامية)

حديقة فاتناكوكول الوطنية – الطبيعية الديناميكية للنار والجليد (آيسلندا)

الأراضي والبحار الفرنسية الجنوبية (فرنسا)

المواقع المختلطة (الطبيعية والثقافية):

مدينة باراتي وجزيرة إلها غراندي – المعالم الثقافية والتنوع البيولوجي (البرازيل)

المواقع الثقافية:

نظام إدارة المياه في آوغسبورغ (ألمانيا)

منطقة التعدين في جبال الخام (تشيكيا/ألمانيا)

المنظر الثقافي في بودج بيم (أستراليا)

مركز شاكي التاريخي والقصر الملكي (أذربيجان)

مدافن دلمون الأثرية (البحرين)

مواقع صناعة تعدين الحديد القديمة في بوركينا فاسو (بوركينا فاسو)

الكتابة على الحجر (كندا)

الأطلال الأثرية في مدينة يانغتشو (الصين)

المنظر الثقافي في ريسكو كايدو والجبال المقدسة في جزيرة كناريا الكبرى (إسبانيا)

أعمال فرانك لويد رايت المعمارية للقرن العشرين (الولايات المتحدة)

الكنائس المبنية على طراز مدرسة بسكوف المعمارية (الاتحاد الروسي)

مدينة جايبور، راجستان (الهند)

تراث امبلين للفحم في سواهلونتو (إندونيسيا)

بابل (العراق)

تلال بروسيكو دي كونجليانو وفالدوبياديني (إيطاليا)

مجموعة أضرحة موزو فورويشي: تلال المدافن في اليابان القديمة (اليابان)

باغان (ميانمار)

منطقة تعدين الصوان التي تعود لفترة ما قبل التاريخ في كرازمنسكي (بولندا)

كنيسة يسوع الصالح في مونتي في براغا (البرتغال)

مبنى المفرى الملكي- القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) (البرتغال)

منظر تربية وتدريب خيول جر العربات في الاحتفالات في كلادروبي ناد لابيم (تشيكيا)

سيوون، مدارس الكونفوشيوسية الجديدة (جمهورية كوريا)

مواقع الجرار المغليثية في زيانغهوانغ - سهل الجرار (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)

مرصد جورديل بانك (المملكة المتحدة)