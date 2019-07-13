بحث التعاون مع بي بي في الطاقة المتجددة

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

التقى وزير الطاقة برويز شاهبازوف بالمشغل الرئيسي للأقاليم لدى غلوبال أبستريم التابعة لشركة بي بي وليام لين وكذلك الرئيس الإقليمي للشركة في أذربيجان وجورجيا وتركيا غاري جونز.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطاقة أن الطرفين بحثا في اللقاء المسائل المنصوص عليها في مذكرة تفاهم موقع عليها بين الوزارة وبي بي بغية دراسة إمكانات سانحة مشتركا من اجل تطوير مجال الطاقة المتجددة.

وقيل في اللقاء إن شركة بي بي مهتمة بتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الشمسية والرياحية في أذربيجان.