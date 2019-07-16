حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 1.5 مليار دولار

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 3 ملايين و267 ألف و525 طن خلال يناير – يونيو للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات مليار و500 مليون و639 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة مليون و94 ألفا و418 طنا من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال 6 أشهر بلغت 376 مليون و865 ألف دولار أمريكي.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة مليونين و173 الف و106 طن وتصل التكلفة إلى مليار و123 مليون و774 ألف دولار أمريكي.