باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج) بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري 40 ألفا و80 طنا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 6 آلاف و872 طن.

AZERTAG.AZ : تصدير أكثر من 40 ألف طن من الشحن جوا

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