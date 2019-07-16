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    تصدير أكثر من 40 ألف طن من الشحن جوا

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤١]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري 40 ألفا و80 طنا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 6 آلاف و872 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير أكثر من 40 ألف طن من الشحن جوا
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