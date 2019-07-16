تصدير أكثر من 40 ألف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤١]
باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)
بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري 40 ألفا و80 طنا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 6 آلاف و872 طن.
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