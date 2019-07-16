نقل نحو 714 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤٢]
باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نقل 713 ألف و762 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم البضائع المستوردة بلغ مليون و81 ألفا و188 طن.
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