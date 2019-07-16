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    حجم المنقولات بالبحر 405 مليون دولار

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان 665 ألف و509 طن خلال يناير – يونيو للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات 404 مليون و983 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حققت حجمها 184 ألف و555 طن.

    ويبلغ حجم البضائع المستوردة 480 الف و953 طن وتصل التكلفة إلى 321 مليون و309 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :حجم المنقولات بالبحر 405 مليون دولار
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