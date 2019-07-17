حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 5 أشهر

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم نقل 16.4 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - مايو للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات ان 43.3 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و16.4 في المائة عبر السكك الحديدية و32.5 في المائة عن طريق الجو و3.9 في المائة عن طريق البحر.