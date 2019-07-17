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    نقل 116.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 6 أشهر

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٧]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 116.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري بعد انخفاضه 1.5 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.

    AZERTAG.AZ :نقل 116.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 6 أشهر
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