نقل 1.6 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

نقل 1.6 مليون راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - يونيو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 21.8 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2018 الماضي.

شهد شحن 283 عربة قطار وتفريغ 387 عربة قطار يوميا متوسطا.

وتم تنفيذ عمليات الشحن 11.2 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4.3 آلاف طن باتجاه الغرب و0.7 ألف طن باتجاه الجنوب.