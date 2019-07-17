    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 1.6 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢٧]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نقل 1.6 مليون راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - يونيو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 21.8 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2018 الماضي.

    شهد شحن 283 عربة قطار وتفريغ 387 عربة قطار يوميا متوسطا.

    وتم تنفيذ عمليات الشحن 11.2 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4.3 آلاف طن باتجاه الغرب و0.7 ألف طن باتجاه الجنوب.

    AZERTAG.AZ :نقل 1.6 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٤٢]
    الإحصاء تكشف عن حجم نقل الركاب فترة يناير – يونيو
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
    نقل أكثر من 967 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال العام الجاري
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥‎٢]
    نقل 112.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال ستة أشهر
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٤٦]
    توريد 70 حافلة ركاب إلى البلد خلال 5 أشهر
    نقل 1.6 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري