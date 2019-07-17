باكو، 17 يوليو (أذرتاج). أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 70 حافلة خلال فترة يناير – مايو. كذلك تم توريد 14 الف و170 سيارة و1274 شاحنة الى البلد خلال الأشهر الخمسة الماضية.

AZERTAG.AZ : توريد 70 حافلة ركاب إلى البلد خلال 5 أشهر

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