    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توريد 70 حافلة ركاب إلى البلد خلال 5 أشهر

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٤٦]

    باكو، 17 يوليو (أذرتاج).

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 70 حافلة خلال فترة يناير – مايو. كذلك تم توريد 14 الف و170 سيارة و1274 شاحنة الى البلد خلال الأشهر الخمسة الماضية.

    AZERTAG.AZ :توريد 70 حافلة ركاب إلى البلد خلال 5 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٤٢]
    الإحصاء تكشف عن حجم نقل الركاب فترة يناير – يونيو
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
    نقل أكثر من 967 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال العام الجاري
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥‎٢]
    نقل 112.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال ستة أشهر
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢٧]
    نقل 1.6 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري
    توريد 70 حافلة ركاب إلى البلد خلال 5 أشهر