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    نقل 112.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال ستة أشهر

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم نقل 112.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري بارتفاع قدرها 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 64.5 في المائة من البضائع بالسيارات و6.2 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و2.7 في المئة عن طريق البحر و0.1 في المئة عن طريق الجو.

    AZERTAG.AZ :نقل 112.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال ستة أشهر
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