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    نقل أكثر من 967 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال العام الجاري

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٩]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم نقل 967.3 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري بارتفاع قدرها 1.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 87.7 في المائة من الركاب بالسيارات و12.1 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 967 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال العام الجاري
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