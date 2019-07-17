الإحصاء تكشف عن حجم نقل الركاب فترة يناير – يونيو
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٤٢]
باكو، 17 يوليو، أذرتاج
قالت هيئة الإحصاء إن حجم نقل الركاب جوا في نصف العام بلغ مليونا و127 ألف و500 راكب او اكثر بنسبة 3ر6 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.
أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن 9ر99 في المائة من النقل نفذ من قبل وسائل النقل الجوية الخاصة بالحكومة و1ر0 في المائة من جانب مراكب النقل الخاصة بالمؤسسات الخاصة.
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