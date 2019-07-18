تنفيذ حوالي 4 ملايين طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال نصف العام
AzerTAg.az
١٨.٠٧.٢٠١٩ [١٧:١٥]
باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم تنفيذ 3 ملايين و997 ألف و600 طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم أعمال التحميل والتفريغ لدى الموانئ البحرية بلغ 3 ملايين و663 ألف و300 طن أو بنسبة 91.6 في المائة من الشحنات المنقولة هي شحنات العبور والترانزيت. وحتى مطلع يوليو كانت في الموانئ 119.5 ألف طن من الشحنات الموردة المنتظرة للإرسال.
وزاد عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة نسبته 20.3 في المائة لارتفاع إلى 8.9 آلاف شخص.
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