باكو، 22 يوليو، أذرتاج تم تفريغ وشحن نحو 15 حاوية من ميناء باكو في النصف الأول من العام الجاري. أفادت أذرتاج عن شركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي أن فترة يناير – يونيو شهدت تفريغ وشحن 14 الفا و886 وحدة مكافئة لعشرين قدما من الحاويات وذلك اكثر بنسبة 7ر37 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

AZERTAG.AZ : تفريغ وشحن نحو 15 ألف حاوية بميناء باكو في النصف الأول من العام

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