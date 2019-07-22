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    تفريغ وشحن نحو 15 ألف حاوية بميناء باكو في النصف الأول من العام

    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 22 يوليو، أذرتاج

    تم تفريغ وشحن نحو 15 حاوية من ميناء باكو في النصف الأول من العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن شركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي أن فترة يناير – يونيو شهدت تفريغ وشحن 14 الفا و886 وحدة مكافئة لعشرين قدما من الحاويات وذلك اكثر بنسبة 7ر37 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

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