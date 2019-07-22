نقل نحو 20 ألف راكب من ميناء باكو

باكو، 22 يوليو، أذرتاج

نقل من ميناء باكو نحو 20 ألف راكب فترة يناير – يونيو.

أفادت أذرتاج عن بيان شركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي أن الستة اشهر الأولى شهت نموا بنسبة 1ر0 في المائة في نقل الركاب في كلا الاتجاهين بميناء باكو قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق وذلك أن عددهم بلغ 19 الفا و984 راكب.

كما أن حجم نقل الشحن العام ارتفع بنسبة 1ر1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق ليصل إلى مليون و3ر981 ألف طن. وجاء 4ر85 في المائة من نقل الشحن او مليون و4ر692 ألف طن من قسط العبور.