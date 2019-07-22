    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل نحو 20 ألف راكب من ميناء باكو

    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 22 يوليو، أذرتاج

    نقل من ميناء باكو نحو 20 ألف راكب فترة يناير – يونيو.

    أفادت أذرتاج عن بيان شركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي أن الستة اشهر الأولى شهت نموا بنسبة 1ر0 في المائة في نقل الركاب في كلا الاتجاهين بميناء باكو قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق وذلك أن عددهم بلغ 19 الفا و984 راكب.

    كما أن حجم نقل الشحن العام ارتفع بنسبة 1ر1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق ليصل إلى مليون و3ر981 ألف طن. وجاء 4ر85 في المائة من نقل الشحن او مليون و4ر692 ألف طن من قسط العبور.

    AZERTAG.AZ :نقل نحو 20 ألف راكب من ميناء باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٠]
    تفريغ وشحن نحو 15 ألف حاوية بميناء باكو في النصف الأول من العام
    ١٨.٠٧.٢٠١٩ [١٧:١٥‎]
    تنفيذ حوالي 4 ملايين طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال نصف العام
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٤٢]
    الإحصاء تكشف عن حجم نقل الركاب فترة يناير – يونيو
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
    نقل أكثر من 967 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال العام الجاري
    نقل نحو 20 ألف راكب من ميناء باكو