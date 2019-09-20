ارتفاع عدد الركاب جوا خلال أشهر يناير - أغسطس

باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم نقل مليون و851.7 ألف راكب جوا خلال 8 أشهر من العام الجاري أو أكثر من 9.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.9 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.1 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة.