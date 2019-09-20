تنفيذ حوالي 5.4 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٣]
باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تنفيذ 5 ملايين و403.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم أعمال التحميل والتفريغ لدى الموانئ البحرية بلغ 4 ملايين و937 ألف طن أو بنسبة 91.4 في المائة من الشحنات المنقولة هي شحنات العبور والترانزيت. وحتى أول سبتمبر كانت في الموانئ 157.8 ألف طن من الشحنات الموردة المنتظرة للإرسال.
وزاد عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة نسبته 24.8 في المائة لارتفاع إلى 13.6 ألف شخص.
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