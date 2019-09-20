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    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 7 أشهر

    ٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٠]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم نقل 15.7 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - يوليو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 43.2 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و15.7 في المائة عبر السكك الحديدية و33.3 في المائة عن طريق الجو و5.1 في المائة عن طريق البحر.

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