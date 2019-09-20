حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم نقل 15.7 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - يوليو للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 43.2 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و15.7 في المائة عبر السكك الحديدية و33.3 في المائة عن طريق الجو و5.1 في المائة عن طريق البحر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١٢]
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٥٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٠]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٠٧]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥١]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١٢]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٠٨.٠٨.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٠٦.٠٨.٢٠١٩ [١٨:٠٥]
٠٥.٠٨.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
١٨.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٥]
٠٩.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٧:١٧]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
١٤.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٤]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
١٨.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٥]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١١:٤٤]
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٩:١٣]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك