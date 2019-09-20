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    نقل 154.4 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال 8 أشهر

    ٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم نقل 154.4 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري بارتفاع قدرها 1.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 65.7 في المائة من البضائع بالسيارات و6.2 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و2.6 في المئة عن طريق البحر و0.1 في المئة عن طريق الجو.

    AZERTAG.AZ :نقل 154.4 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال 8 أشهر
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