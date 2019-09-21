نقل أكثر من 1.3 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١٢]
باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم نقل مليار و303.8 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري بارتفاع قدرها 1.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 88.2 في المائة من الركاب بالسيارات و11.5 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.
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