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    نقل 5.8 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر

    ٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم نقل 5.8 في المائة من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر خلال يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 3.6 في المائة من المنتجات المصدرة بالسكك الحديدية و1.2 في المائة عن طريق الجو و0.8 في المائة عن طريق البحر.

    AZERTAG.AZ :نقل 5.8 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر
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