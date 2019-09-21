82.2 ٪ من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يستخدمون السكك الحديدية والنقل البري
AzerTAg.az
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
استخدم 82.2 في المائة من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في البلدان الخارجية السكك الحديدية والنقل البري خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 17.1 في المائة من مواطنينا استخدموا النقل الجوي و0.7 في المائة منهم استخدموا النقل البحري
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