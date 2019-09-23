اذربيجانيو استراليا يطالبون البرلماني جون ألكسندر باحترام حقوق الانسان

كانبرا، 23 سبتمبر، (أذرتاج).

أفادت وكالة (أذرتاج) أن جمعية الاذربيجانيين في استراليا (AAA) قد أرسلت في الثاني والعشرين من سبتمبر الحالي رسالة الى جون ألكسندر عضو البرلمان من ولاية نيو ساوث ويلز وطالبته فيها باحترام حقوق الانسان والقيم الديموقراطية وعرض موقف عادل ضد الاذربيجانيين المقيمين في هذا البلد. ويدعو مؤلفو الرسالة البرلماني الأسترالي الي اتخاذ موقف عادل والا يكون من اتباع قتلة الأطفال. وجاءت في الرسالة أن بعض السياسيين من ولاية نيو ساوث ويلز وعلى رأسهم البرلماني جون ألكسندر يسعون في الآونة الاخيرة لأثارة المواجهة والتوتر السياسي بين الاذربيجانيين والارمن المقيمين هناك.

وتضمنت الرسالة معلومات موسعة عن تاريخ نزاع قراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان مع الإشارة الي سياسة الأرمن العدوانية ضد أراضي أذربيجان منذ مئات السنين. كما وردت فيها معلومات مفصلة عن الجرائم الدامية المرتكبة من قبل الأرمن على مر التاريخ ضد السكان المسالمين في أراضي أذربيجان مما نتج عنها مقتل مئات الالاف من الاذربيجانيين.

كما جاءت في الرسالة معلومات موسعة عن الجرائم الدامية التي ارتكبها الأرمن عشية انهيار الاتحاد السوفيتي السابق بهدف احتلال الأراضي الأذربيجانية. وتشير الرسالة الي أن الجرائم التي ارتكبها الأرمن في منطقة قراباغ الجبلية الاذربيجانية المحتلة ومجزرة خوجالي ستبقى دائما في ذاكرة الشعب الاذربيجاني.

واكد مسؤولي الجمعية في الرسالة على اعتزام الاذربيجانيين المقيمين في استراليا العيش في سلام ووئام لافتين الي أن موقف السياسيين المحليين وتصرفاتهم السياسية تهدف الي تقويض هذه النية.

وقار اغاييف

مراسل وكالة (أذرتاج) الخاص