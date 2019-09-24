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    نقل 15.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أغسطس

    ٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نقل 15.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال شهر أغسطس للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 17.8 مليون شخص عن طريق ميترو خلال يوليو من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :نقل 15.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أغسطس
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    نقل 15.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أغسطس