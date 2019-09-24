نقل 300 الف راكب بالسكك الحديدية خلال أغسطس

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

نقل 300 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال أغسطس من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية.

يذكر أن عدد راكب السكك الحديدية بلغ 300 ألف شخص خلال شهر يوليو أيضا.