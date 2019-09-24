نقل 300 الف راكب بالسكك الحديدية خلال أغسطس
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نقل 300 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال أغسطس من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية.
يذكر أن عدد راكب السكك الحديدية بلغ 300 ألف شخص خلال شهر يوليو أيضا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٢٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٧]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١١]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:١٥]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:١٠]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:١١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٠٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١١:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك