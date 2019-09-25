باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) نقل 94 ألفا و880 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال شهر أغسطس من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 194 ألف و486 طن.

AZERTAG.AZ : نقل 94.8 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال الشهر الماضي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده