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    تصدير نحو 6.5 ألف طن من الشحن جوا

    ٢٥‎.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥‎٦]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بلغ حجم الصادرات جوا خلال شهر أغسطس من العام الجاري 6 آلاف و508 طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 1138 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 6.5 ألف طن من الشحن جوا
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