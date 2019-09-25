باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) بلغ حجم الصادرات جوا خلال شهر أغسطس من العام الجاري 6 آلاف و508 طن. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 1138 طن.

AZERTAG.AZ : تصدير نحو 6.5 ألف طن من الشحن جوا

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