تصدير نحو 6.5 ألف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٦]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
بلغ حجم الصادرات جوا خلال شهر أغسطس من العام الجاري 6 آلاف و508 طن.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 1138 طن.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥١]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٢٣]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٥:١٣]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٢:١٠]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٦]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥١]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٤٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:١١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٠٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١١:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك