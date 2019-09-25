 حجم المنقولات بالبحر 93.2 مليون دولار خلال أغسطس

باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان 162 ألف و9 أطنان خلال شهر أغسطس للعام الجاري وتبلغ قيمة هذه الشحنات 93 مليونا و213 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حققت حجمها 14 ألفا و89 طنا.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة 147 الف و920 طن وتصل قيمتها إلى 85 مليونا و522 ألف دولار أمريكي.