هيئة الجمارك تكشف قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية في أغسطس
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج
قالت هيئة الجمارك إن قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية خلال شهر أغسطس البالغ حجمه 716 ألف و248 طن وصلت إلى 243 مليون و533 ألف دولار.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن المصدر البالغ حجمه 220 ألف و414 طن عبر السكك الحديدية خلال الشهر الماضي بلغت 52 مليونا و184 ألف دولار فيما سجلت قيمة الشحن المستورد إلى البلد خلال الشهر ذاته البالغ حجمه 495 ألف و835 طن عند 191 مليون و348 ألف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٢]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٦]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٠]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٤١]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٠٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٠:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٤٤]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٩]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٤]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٠:٢١]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٤]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٥]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٢]
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك