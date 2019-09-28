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    هيئة الجمارك تكشف قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية في أغسطس

    ٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٠]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك إن قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية خلال شهر أغسطس البالغ حجمه 716 ألف و248 طن وصلت إلى 243 مليون و533 ألف دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن المصدر البالغ حجمه 220 ألف و414 طن عبر السكك الحديدية خلال الشهر الماضي بلغت 52 مليونا و184 ألف دولار فيما سجلت قيمة الشحن المستورد إلى البلد خلال الشهر ذاته البالغ حجمه 495 ألف و835 طن عند 191 مليون و348 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :هيئة الجمارك تكشف قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية في أغسطس
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