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    سياسة


    بحث علاقات التعاون بين منظمة الهجرة الدولية واللجنة الحكومية المعنية بشؤون الجاليات

    ٠٤.١٠.٢٠١٩ [٢٠:١٩]

    باكو، 4 أكتوبر، (أذرتاج).

    التقى رئيس اللجنة الأذربيجانية الحكومية المعنية بشؤون الجاليات فؤاد مرادوف مع رئيس ممثلية منظمة الهجرة الدولية باذربيجان فلاديمير جورجييف.

    وصرح المكتب الصحفي باللجنة لوكالة (أذرتاج) بأنه تم خلال اللقاء بحث الوضع الحالي للتعاون بين الهيئتين وآفاقه. كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء وطرح مقترحات حول مشاريع جديدة.

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    بحث علاقات التعاون بين منظمة الهجرة الدولية واللجنة الحكومية المعنية بشؤون الجاليات