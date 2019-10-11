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    الوزير: أذربيجان تنوي زيادة حجم المنقولات عبر ممر الترانزيت لابيس-لازولي

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢١]

    باكو، 11 أكتوبر (أذرتاج).

    تنوي أذربيجان زيادة حجم المنقولات عبر ممر الترانزيت لابيس-لازولي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها شاهين مصطفايف وزير الاقتصاد الأذربيجاني في حديثه مع الصحفيين في معرض المنتجات الأفغانية المقام في باكو في 11 أكتوبر.

    أضاف الوزير ان أذربيجان تتحول الى ملتقى النقل في السنوات الأخيرة. احد ممرات النقل عبر أذربيجان هو ممر الترانزيت لابيس – لازولي. قال الوزير انه ناقش هذا الموضوع في لقائه مع وزير الصناعة والتجارة الافغاني مشيرا الى أهمية هذا الممر في نقل المنتجات الأفغانية الى البلد وعبره الى البلدان الأخرى.

    AZERTAG.AZ :الوزير: أذربيجان تنوي زيادة حجم المنقولات عبر ممر الترانزيت لابيس-لازولي
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