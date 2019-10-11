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    "سكك الحديد الأذربيجانية" تعلن أهدافها المقبلة

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 11 أكتوبر (أذرتاج).

    أعلنت جمعية "سكك الحديد الأذربيجانية" أهدافها المقبلة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الجمعية جاود قربانوف قال في حديثه مع الصحفيين ان أهدافها المقبلة هي مد سكة الحديد باكو – كنجه الى أغسطافا وانشاء سكة الحديد الى شاهداغ وقابالا، إعادة انشاء سكة الحديد في اتجاه بالاكان، تنفيذ أعمال الكهرباء في سكة الحديد وتدشين موقفين جديدين للقطارات.

    AZERTAG.AZ :"سكك الحديد الأذربيجانية" تعلن أهدافها المقبلة
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