"سكك الحديد الأذربيجانية" تعلن أهدافها المقبلة

باكو، 11 أكتوبر (أذرتاج).

أعلنت جمعية "سكك الحديد الأذربيجانية" أهدافها المقبلة.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الجمعية جاود قربانوف قال في حديثه مع الصحفيين ان أهدافها المقبلة هي مد سكة الحديد باكو – كنجه الى أغسطافا وانشاء سكة الحديد الى شاهداغ وقابالا، إعادة انشاء سكة الحديد في اتجاه بالاكان، تنفيذ أعمال الكهرباء في سكة الحديد وتدشين موقفين جديدين للقطارات.