"سكك الحديد الأذربيجانية" تعلن أهدافها المقبلة
AzerTAg.az
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٥]
باكو، 11 أكتوبر (أذرتاج).
أعلنت جمعية "سكك الحديد الأذربيجانية" أهدافها المقبلة.
أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الجمعية جاود قربانوف قال في حديثه مع الصحفيين ان أهدافها المقبلة هي مد سكة الحديد باكو – كنجه الى أغسطافا وانشاء سكة الحديد الى شاهداغ وقابالا، إعادة انشاء سكة الحديد في اتجاه بالاكان، تنفيذ أعمال الكهرباء في سكة الحديد وتدشين موقفين جديدين للقطارات.
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