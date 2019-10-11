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    الخطوط الجوية الأذربيجانية تطلق التطبيق الإضافي في هواتف iPhone و Androidالذكية

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

    عرضت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL)، الناقل الجوي الوطني لأذربيجان، تطبيقها الإضافي للهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS (طراز9.0 والأعلى) وأنظمة تشغيل Android (طراز5.0 والأعلى).

    أفاد المكتب الصحفي للخطوط الجوية الأذربيجانة لأذرتاج أن التطبيق الإضافي في الهاتف المحمول المزود بواجهة سهلة الاستخدام سيمكن لأصحاب الهواتف الذكية من شراء التذاكر في جميع الاتجاهات، بما في ذلك الرحلات الجوية لشركات الطيران الأخرى بموجب اتفاقية مشاركة الرمز.

    يتمكن المسافرون الذين قد اشتروا تذاكرة السفر بالفعل من إدارة الحجز والحصول على العفش الإضافي واختيار وجبات الطعام والمقاعد على متن الطائرة والتسجيل عبر الإنترنت قبل 24 ساعة من الرحلة. سيتمكن مستخدمو IPhone من إضافة بطاقة الركوب إلى محفظة Apple Wallet الإلكترونية.

    يقدم التطبيق الإضافي في الهاتف المحمول بثلاث لغات: الأذربيجانية والروسية والإنجليزية، كما يمكن من مخاطبة خدمة الدعم لشركة الطيران عبر الإنترنت. يعرض قسم المعلومات عن نقل الأمتعة والتعريفات والقواعد الأساسية لشركة الطيران لبرنامج AZAL Miles.

    من الجدير بالذكر أن هناك أيضاً التطبيق الإضافي للهاتف المحمول والمتاح لأعضاء برنامج مكافأة AZAL Miles. ويخطط دمج مهام كلي التطبيقين في المستقبل لراحة المستخدمين.

    يمكن تحميل التطبيق الإضافي لAZAL في الهاتف المحمولة مجاناً من متجر التطبيقات وGoogle Play.

    AZERTAG.AZ : الخطوط الجوية الأذربيجانية تطلق التطبيق الإضافي في هواتف iPhone و Androidالذكية
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