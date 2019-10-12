نقل 700 ألف طن من البضائع الروسية بالسكك الحديدية خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم نقل 700 ألف طن من البضائع الروسية بالسكك الحديدية خلال 9 أشهر.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس الشركة المساهمة المغلقة "سكك حديد أذربيجان" جاود قوربانوف في حديثه مع صحفيين.
أضاف جاود قوربانوف أنه زاد نقل البضائع التركمانية بالسكك الحديدية. وقد لوحظ النمو في النقل بالسكك الحديدية على طول ممر لابيس لازولي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٥]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٥]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٩]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٣]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٦]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٢]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١١:٠٣]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٤]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥٣]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥٣]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠٥]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٧]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
٠٥.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥١]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥٠]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك