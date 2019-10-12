باكو، 11 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم نقل 700 ألف طن من البضائع الروسية بالسكك الحديدية خلال 9 أشهر.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس الشركة المساهمة المغلقة "سكك حديد أذربيجان" جاود قوربانوف في حديثه مع صحفيين.

أضاف جاود قوربانوف أنه زاد نقل البضائع التركمانية بالسكك الحديدية. وقد لوحظ النمو في النقل بالسكك الحديدية على طول ممر لابيس لازولي.