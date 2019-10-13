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    اقتصاد


    منناقشة قضايا التعاون بين أذربيجان والنمسا

    ١٣.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

    عقد الاجتماع في إدارة شركة السكك الحديدية الأذربيجانية مع الوفد النمساوي برئاسة الوزير الاتحادي للنقل والابتكار والتكنولوجيا أندرياس ريتشاردت.

    أفيد من المكتب الصحفي للشركة لأذرتاج أن رئيس السكك الحديدية الأذربيجانية جاود قربانوف تحدث عن الإصلاحات في السكك الحديدية والأعمال المنجزة لزيادة إمكانات العبور. وقال إنه على الرغم من موقعه الجغرافي، تشارك الشركة عن كثب في تنفيذ مشاريع النقل الدولية والإقليمية. سيلعب توسع نطاق العمل في خط باكو-تبيليسي-قارس ومسار النقل الدولي عبر بحر قزوين وممرات النقل بين "الشمال والجنوب" و"الجنوب والغرب" دوراً هاماً ليس في تنمية البلدان المشاركة فقط، ولكن أيضاً في البلدان الأخرى في المنطقة وستوسع العلاقات الاقتصادية والتجارية لبلادنا.

    ناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي بين أذربيجان والنمسا.

    قال الوزير الاتحادي النمساوي للنقل والابتكار والتكنولوجيا أندرياس ريتشاردت إن العلاقات بين أذربيجان والنمسا تتوسع في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.

    تقرر الطرفان خلال المناقشات توسيع العلاقات الثنائية.

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    منناقشة قضايا التعاون بين أذربيجان والنمسا منناقشة قضايا التعاون بين أذربيجان والنمسا