بدء الاجتماع التالي لمجموعة نقل السيارات للمنتدى الدولي للنقل في باكو

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

عقد الاجتماع التالي لمجموعة النقل الدولي للمنتدى الدولي للنقل في 14 أكتوبر في باكو.

أفادت وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة لأذتاج أنه يشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين حوالي 100 مندوب من الدول الأعضاء في المنتدى. كرست الجلسة لمناقشة تنفيذ متطلبات الميثاق الذي اعتمده المنتدى بشأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال في البلدان الأعضاء والمشاريع الهامة لمواصلة تنمية النقل الدولي بالسيارات ومواضع البحث والتطوير في سوق الشحن الأوروبي وكذلك القرارات المتخذة في الدورات السابقة قبل "دورة باكو".

تحدث وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة رامين غولوزاده في كلمته الافتتاحية عن تطور جميع قطاعات اقتصاد البلاد بشكل ديناميكي تحت قيادة الرئيس إلهام علييف بما فيها قطاع النقل وكذلك نقل السيارات.