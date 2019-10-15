الوزير: أوزبكستان حريصة على انشاء ممرات جديدة للنقل تربط دول آسيا المركزية بأوروبا الشرقية

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزباكستاني ساردار اومورزاكوف صرح بأن أوزبكستان حريصة على انشاء ممرات جديدة للنقل تربط دول آسيا المركزية بأوروبا الشرقية وذلك خلال كلمته القاها في منتدى الاعمال الذي انعقد بحضور وزراء اقتصاد الدول الناطقة بالتركية في إطار القمة الـ7 لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في العاصمة باكو. كما ذكر الوزير الأوزباكستاني أن انشاء ممرات جديدة للنقل تربط دول أوروبا الشرقية مرورا بأراضي آسيا المركزية وتركيا وأذربيجان قد يكون اسهاما كبيرا لتوسيع التعاون في مجال النقل.