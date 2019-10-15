زيارة ممثلي الشركات الأوسترالية والصينية لشركة "الملاحة البحرية في بحر الخزر"

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

زار المدير الفني لشركة“Incat Crowther” لأوسترالية أندريه إنكايت (Andre Tuite)، وممثلا شركة“Afai Southern Shipyard (Panyu Guangzhou) Ltd.” الصينية لبناء السفن ديفيد تشن (David Chen) ويه يي تشيانغ ، ممثلين عن شركة أفاي الجنوبية في الصين (بانيو قوانغتشو) ، شركة " الملاحة البحرية في بحر الخزر" لأذربيجان (ASCO)

أبلغت وكالة أذتاج من الشركة أن رئيس مجلس الإدارة لشركة "الملاحة البحرية في بحر قزوين" رؤوف ولييف قدم معلوات للضيوف عن أنشطة الشركة ومشاريعها وخططها المستقبلية. وقال إن شركة "الملاحة البحرية تقوم بانتظام بتحديث أساطيل النقل والنفط. في الوقت نفسه، إلى جانب استخدام قدرات الصناعة في بناء السفن المحلية، تتعاونون أيضاً مع البلدان الأخرى.

أشار الرئيس إلى أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ معايير الجودة والتطورات التكنولوجية الحديثة على السفن التي سيتم شراؤها وتشغيلها في السنوات القليلة المقبلة كجزء من برنامج تجديد الأسطول. هذا مهم جدا من الناحية التنافسية.

تطرق المدير العام لشركة “Afai” الصينية لبناء السفن ديفيد تشن والمدير الفني لشركة"Incat Crowther" أندريه إنكايت لأثمار التعاون في العرض المشترك. قالا أنه قد يمكن بناء سفن متماشية مع طلبات الإدارة لشركة "الملاحة البحرية في بحر الخزر" في المستقبل.

وأشير في العرض التقديمي إلى أن Incat Crowther هي شركة تصميم السفن الأكثر شهرة في العالم. حتى الآن، تم تقديم أكثر من 430 تصميماً لأنواع مختلفة من المركبات العائمة المصنوعة من الألومنيوم. تمتاز السفن المصنوعة من قبل شركة Incat Crowther بموثوقيتها والمتانة والسلامة.

أما شركة “Afai” الصينية لبناء السفن التي تعمل منذ عام 1992 مختصة في بناء السفن وإصلاحها. الصين هي أكبر مصدر لسفن الألمنيوم. بدأ التعاون بين الشركتين في عام 2009. نتيجة للتعاون المشترك، تم إعداد 10 سفن حتى الآن ضمن 6 مشاريع.

أعرب رؤوف ولييف عن ثقته في أن تعاون الملاحة البحرية في بحر الخزر مع كل من شركة “Afai” الصينية لبناء السفن وشركة Incat Crowther سيكون مفيداً على حد سواء.

حضر الاجتماع أيضاً ممثلو شركة(CMS) “Caspian Marine Servises” الشريكة للملاحة البحرية في بحر الخزر. نوقشت في الاجتماع أيضاً لقضايا تعاون شركة CMS مع هاتين الشركتين لإثراء أسطولها.