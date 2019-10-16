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    الخطوط الجوية "بوتا" تفتح رحلة مباشرة إلى البحرين

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:١١]

    باكو، 16 أكتوبر (أذرتاج).

    تخطط الخطوط الجوية "بوتا" شركة الطيران الأذربيجانية المنخفضة التكلفة في تسيير رحلة مباشرة الى البحرين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة انها ستقوم بتسيير رحلات مباشرة الى البحرين مرتين في الأسبوع يوم الأربعاء والسبت بناء على جدول الرحلات الشتوية ابتداء من 30 أكتوبر لهذا العام الى 28 مارس لعام 2020.

    يجب الذكر ان الشركة كانت قد دشنت قبل هذا رحلات الى الرياض والدمام في المملكة العربية السعودية.

    سيؤدي افتتاح الاتجاه الجديد الى زيادة تدفق السياح من بلدان الخليج الى أذربيجان وتعزيز علاقات العمل بين البلدين. وتخطط الشركة في فتح رحلات جوية مباشرة الى عدد من مدن الشرق الأوسط.

    يمكن شراء التذاكر من الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت ومكاتب الشركة.

    يفتتح التسجيل الإلكتروني في الموقع قبل 24 ساعة من بدء الرحلة ويغلق قبل ساعتين من إقلاع الطائرة. إن التسجيل الإلكتروني مجانا في جميع التعريفات.

    AZERTAG.AZ : الخطوط الجوية "بوتا" تفتح رحلة مباشرة إلى البحرين
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