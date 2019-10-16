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    تصدير أكثر من 61 ألف طن من الشحن جوا

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥‎٣]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري 61 ألفا و486 طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 10 آلاف و525 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير أكثر من 61 ألف طن من الشحن جوا
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