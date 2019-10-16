باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري 61 ألفا و486 طن. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 10 آلاف و525 طن.

AZERTAG.AZ : تصدير أكثر من 61 ألف طن من الشحن جوا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده