تصدير أكثر من 61 ألف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٣]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري 61 ألفا و486 طن.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 10 آلاف و525 طن.
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