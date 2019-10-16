باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) نقل 991 ألف و834 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم البضائع المستوردة بلغ مليون و683 ألف و453 طن.

AZERTAG.AZ : نقل نحو 992 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده