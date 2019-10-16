نقل نحو 992 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠١]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نقل 991 ألف و834 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم البضائع المستوردة بلغ مليون و683 ألف و453 طن.
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