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    نقل نحو 992 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠١]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نقل 991 ألف و834 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم البضائع المستوردة بلغ مليون و683 ألف و453 طن.

    AZERTAG.AZ :نقل نحو 992 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري
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