لأول مرة من باكو: انطلاق قطار حاويات إلى أوروبا عبر سكة الحديد مباشرة

باكو، 17 أكتوبر (أذرتاج).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "سكك الحديد" الأذربيجانية ان قطار حاويات آخر مكون من 42 حاوية انطلق من مدينة سيان الصينية متوجها الى أوروبا، بالتحديد العاصمة التشيكية براغ.

سيكون هذا القطار المتوجه في خط ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر اول قطار شحن يتوجه الى أوروبا مباشرة عبر سكة الحديد باكو-تبيليسي-قارس ونفق مرمره في تركيا. فسوف يتوجه هذا القطار الى اوربا من باكو عبر سكك الحديد مباشرة ودون توقف. يتوقع حفل استقبال مهيب لهذا القطار في إسطنبول.

يحمل القطار الى جمهورية التشيك معدات منزلية مصنوعة في الصين. كونسورسيوم ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر هو مشغل لنقل الشحن.

ان توقيع شركة سكة الحديد الأذربيجانية للحاويات و شركة Xi’an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd على اتفاقية التعاون لتنظيم قطارات حاويات متوجهة عبر ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر أتى خطوة تالية لزيادة أحجام نقل الشحن. بناء على الاتفاقية، يخطط إطلاق 30 قطارا للحاويات إجماليا حتى نهاية العام الحالي. وحتى اليوم أطلق 20 قطارا للحاويات.