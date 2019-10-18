نقل 169.7 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠١٩ [١١:١٥]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 169.7 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري بعد ارتفاعه 0.6 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.
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