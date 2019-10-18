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    نقل 2.5 مليون راكب بالسكك الحديد خلال 9 أشهر

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٢]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نقل 2.5 مليون راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - سبتمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 27.2 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2018 الماضي.

    شهد شحن 291 عربة قطار وتفريغ 417 عربة قطار يوميا متوسطا.

    وتم تنفيذ عمليات الشحن 11.6 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4.3 آلاف طن باتجاه الغرب و0.8 ألف طن باتجاه الجنوب.

    AZERTAG.AZ :نقل 2.5 مليون راكب بالسكك الحديد خلال 9 أشهر
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