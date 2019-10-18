انتخاب إيران عضواً دائماً لمجلس النقل لرابطة الدول المستقلة ودول البلطيق

طهران، 18 أكتوبر،

انتخبت إيران في عضوية دائمة لمجلس النقل لرابطة الدول المستقلة ودول البلطيق.

تفيد أذرتاج عن انعقاد الاجتماع الحادي والسبعين لمجلس نقل السكك الحديدية لرابطة الدول المستقلة ودول البلطيق في مينسك. ومثل إيران التي هي العضو المنتسب، في هذه الدورة المدير العام لإدارة السكك الحديدية الحكومية في إيران سعيد رسولي.

بالإضافة إلى الأعضاء العاملين في المجلس، شارك أيضاً ممثلو الدول الأعضاء المنتسبين مثل جورجيا ولاتفيا وفنلندا. لأول مرة ، حضر الحدث رؤساء إدارات السكك الحديدية من تركيا ومنغوليا.

من الجدير بالذكر أنه إلى جانب دول رابطة الدول المستقلة، وتشارك في هذه الدورة الدول المشاركة في إنشاء خط السكك الحديدية لممر نقل "الشمال – الجنوب" الدولي. تلعب أذربيجان وإيران دوراً خاصاً في هذا المشروع. وبالتالي، فإن خط السكك الحديدية الذي يبلغ طوله 7200 كيلومتر والذي يربط بين آسيا وأوروبا سيمتد من إيران ويمر عبر أذربيجان وروسيا إلى فنلندا. ستدخل البضائع المنقولة من آسيا إلى أوروبا مينائي بندر عباس وجابهار لإيران على ساحل المحيط الهندي. من هنا، ستنقل البضائع على خط سكة الحديد قزوين-رشت أستارا (إيران) -أستارا (أذربيجان) إلى هلسنكي عبر روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت السكك الحديدية في روسيا وأذربيجان مربوطة بعضها بعضا منذ العهد السوفيتي. ستنضم إيران إلى هذه الشبكة عبر خط السكك الحديدية من رشت إلى أستارا. في الوقت الحاضر يتم تشغيل قسم قزوين- رشت من الخط. يستمر العمل في قسم رشت - أستارا. إن جسر السكك الحديدية الذي يربط بين المركزين الأذربيجاني والإيراني جاهز ومستخدم.

سيسهل انضمام إيران إلى هذا المجلس تسريع العمل وحل المشاكل الأخرى.

أنشئ المجلس في عام 1992 ومقره في موسكو.

رابيل كتانوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طهران