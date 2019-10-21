حجم المنقولات بالبحر 687.5 مليون دولار خلال 9 أشهر

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان مليون و137 ألف و34 طن خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري وتبلغ قيمة هذه الشحنات 687 مليون و547 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حققت حجمها 245 ألف و541 طن بقيمة 111 مليون و738 ألف دولار أمريكي.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة 891 الف و492 طن وتصل قيمتها إلى 575 مليون و809 ألف دولار أمريكي.