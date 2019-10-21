تنفيذ 6.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥٠]
باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم تنفيذ 6 ملايين و74.8 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 5 ملايين و564.2 ألف طن أو 91.6 في المائة من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 15.8 الف شخص.
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